وزير النقل يتفقد عددا من محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة، بتفقد وزير النقل للساحة الخارجية لمحطة مصر للسكك الحديدية وتفقد شبابيك وأكشاك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين وعلى انتظام جداول التشغيل وعلى استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى الأربعاء المقبل، تيسيرا على جمهور الركاب لإعادتهم بعد قضاء العيد مع أسرهم، حيث تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية.

ووجه الوزير، خلال تفقده مكتب حجز قطارات النوم بأن تكون جميع أجهزة الحجز المتواجدة فى المكاتب على مستوى الجمهورية لديها إمكانية قراءة عدد الكبائن الشاغرة وعدد الكبائن المتاحة فى جميع القطارات لتسهيل عمليه حجز الكبائن للمواطنين من أى مكان على مستوى الجمهورية.

كما تابع الوزير، سير عملية التشغيل التجريبى للبوابات الإلكترونية بالدخول والخروج بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب، ووجه الوزير بضرورة زيادة اللوحات الإرشادية الخاصة ببوابات الدخول والخروج فى المحطات التى تم تركيبها بها لتسهيل عمليه انتقال المواطنين من والى الأرصفة.

كما تفقد الوزير أرصفة الوجهين البحرى والقبلى، ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالى لجميع الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات بقائمة الأسعار على الأكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خصوصًا مع النقلة النوعية الكبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة التى يشهدها هذا المرفق الحيوى الهام، بالإضافة إلى إعلام الركاب بشكل دورى ومستمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة بضروره الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لا سيما مع تركيب البوابات الجديدة الخاصة بالدخول والخروج، كما شدد وزير النقل على ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الأصول والمساحات المتواجدة بالمحطة وجميع محطات السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة.

والتقى وزير النقل، بعدد من الركاب الذين اشادوا بالتطور الكبير فى مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، وبانتظام مواعيد قيام القطارات، وخلال الحوار أفاد أحد الركاب بتعرض أحد قطارات السكك الحديدية التى كان يستقلها لرشق بالحجارة من قبل بعض الأطفال وهو الأمر الذى أكد معه الوزير، أن وزارة النقل تقوم بحملات توعية بشكل دورى ومستمر لمجابهة هذا السلوك السلبى وغيرة من السلوكيات السلبية التى يقوم بها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وناشد المواطنين بضرورة المشاركة فى هذه التوعية، خصوصا وأن هذه السلوكيات تتسبب فى أضرار بالغة للركاب وسائقى القطارات وأضرار بالقطارات التى هى ملك للشعب.

كما أكد الوزير، استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

بعدها توجه وزير النقل، إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وحرص الوزير على متابعة انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات، واطمئن على انتظام زمن التقاطر موجها بالدفع الفورى بقطارات إضافية فى حالة وجود أى كثافات من الركاب، لا سيما فى أوقات الذروة، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق فى خدمة المواطن المصرى.

ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير أحد قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق حتى محطة شبرا الخيمة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول ما تنفذه الحكومة المصرية ممثله فى وزارة النقل من مشروعات عملاقة فى مجال مترو الانفاق والجر الكهربائى، وأكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استكمال شبكة مترو الانفاق وتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى بالتوازى مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائى الصديقة للبيئة، مثل شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطها الثلاثة ومشروعى المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT والتى تشكل نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل والمواصلات فى مصر،

مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير وإعاده تاهيل ورفع كفاءة الخطين الاول والثانى للمترو حيث سيتم تطوير الخط الأول لمترو لتحسين زمن التقاطر التصميمى إلى 2 دقيقة ونصف بدلا من 4 دقائق ونصف وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح أنه سيتم تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهرومية وأعمال القوى الكهربائية، وتطوير الوحدات المتحركة بشراء عدد 55 قطارا جديدا مكيفا وتوريد معدات الورش بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية التى ستتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال توطين صناعة القطارات فى مصر، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل 23 قطارا من الأسطول الحالى للخط الأول، كما سيتم تطوير أنظمة الخط الثانى المترو وإعادة تأهيل وتوريد قطارات جديدة، حيث سيتم عمل عمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 35 قطارا بالخط الثانى لتكون جميع قطارات الخط مكيفة، وسيساهم ذلك فى تخفيض زمن التقاطر واستيعاب الزيادة المطردة فى عدد الركاب وتقديم خدمات مميزة لهم من خلال تنفيذ خطة لتحويل القطارات بالخطين الأول والثانى إلى قطارات مكيفة.

وفى ختام جولته تفقد الوزير محطه شبرا الخيمة للسكك الحديدية، وجه بضروره رفع كفاءه جميع كبارى المشاة المؤدية إلى المحطة وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وإزالة أى تعديات على حرم السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات المعنية وزيادة أكشاك التذاكر فى الصالة العلويه للمحطة لتسهيل حجز المواطنين للتذاكر والاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتواجدة بها، لا سيما وأنها من المحطات التى تحظى بكثافة الركاب عالية لزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية.