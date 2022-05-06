صومعة الشمامة بمطروح تستقبل نحو 800 طن قمح خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - استقبلت صومعة الشمامة بمدينة الحمام فى محافظة مطروح، اليوم الجمعة، ثانى أيام عملية توريد محصول القمح؛ 444 طنا و910 كيلوات، ليصل إجمالى ما تم توريده خلال يومين إلى 795 طنا و700 كيلو جرام.





وأوضح محافظ مطروح خالد شعيب، فى بيان اليوم، أنه تم استقبال 350 طنا و750 كيلو جراما من القمح مع انطلاق اليوم الأول للتوريد، تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارعين، ومنح حافز توريد الأردب والنقل بواقع 65 جنيها لصومعة المحافظة بقرية الشمامة، مع توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن مع توفير رغيف الخبز.

وأكد شعيب أن توريد القمح للصومعة بحد أدنى 12 أردبا للفدان، حيث من المتوقع توريد 22 ألف طن، لافتا إلى زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع فى الحصاد؛ حفاظا على مخزون القمح من الرطوبة مع توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام، وكذلك احكام المتابعة ومنع خروج الأقماح والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة مع عمل تصريح لخط سير سيارة نقل القمح مع أهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات لوزارة التموين.

يذكر أن صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام بسعة 45 ألف طن، وأن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بمحافظة مطروح، تقدر بمساحة 12 ألفا و415 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.