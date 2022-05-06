محافظ جنوب سيناء يبحث دعم بيت الزكاة لأهالى المحافظة

جدة - نرمين السيد - بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، دعم بيت الزكاة والصدقات المصرى، وأوجه الدعم وسبل وصوله لمستحقيه بالمحافظة، وذلك خلال لقائه مساء اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ وفد من مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى.





وتناول اللقاء الدعم المالى للصيادين بالمحافظة خلال أشهر وقف الصيد عن طريق جمعية الصيادين، وبحث أوجه الدعم بمختلف أنواعه وتقديم إعانات مالية، وتوفير مستلزمات الزواج، وتقديم إعانات شهرية للسيدات المعيلة التى فقدت عائلها. بالإضافة لتوفير الأجهزة التعويضية والكراسى الكهربائية ودعم ذوى الهمم بالمحافظة، وتوفير العلاج للأمراض المزمنة، ودعم كافة الفئات غير القادرة، والمستحقة الدعم بمختلف أنواعه. وكذا دفع مصاريف المدارس وتوفير المواد الغذائية، وبحث أفضل السبل لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا والمستحقين للدعم على أرض المحافظة. وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لدعمه أهالى المحافظة، بالدعم المادى أو القوافل الطبية والدينية التى تجوب وديان جنوب سيناء.

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