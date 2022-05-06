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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695989/دنيا-سمير-غانم-لـ-مخرج-مسلسل-الكبير-أوي-السنة-دي-أمتعتونا-جدا

وجهت الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم رسالة للمخرج أحمد الجندي،مخرج مسلسل الكبير أوي 6، الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي من هذا العام 2022، وحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة دنيا سمير غانم لـ مخرج مسلسل الكبير

كتبت دنيا سمير غانم، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “المخرج الكبير والأخ والصديق مهما قلت مش هقدر اتكلم عن الاستمتاع والراحة الرهيبة اللي بحسها وأنا بشتغل معاك والنجاحات اللي حققتها معاك الحمد لله، شكرًا على كلامك وحقيقي السنة دي امتتعتونا جدًا كالعادة”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

ويعد أبطال مسلسل الكبير أوي 6 بجانب أحمد مكي مهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.

إهداء خاص لـ سمير غانم في مسلسل الكبير أوي 6

هذا وقام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

رحمة أحمد بديلة لـ دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير

وكانت قد تحدثت رحمة أحمد عن الصعوبات التي واجهتها في دور مربوحة، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “ اللهجة الصعيدية كانت صعبة عليا ولكن استعديت ودرست لأتمكن من النطق وكان هناك لهجة في العمل”.

أما عن مرشيحها، فقالت: ““الأساتذة أحمد مكي وأحمد الجندي شرفوني في مسرحية ديجافو ورأوا مثيلي ودوري في العمل وبعدها توصلوا معي للمشاركة في مسلسل الكبير”.