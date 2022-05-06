أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022..سلع لن تكون موجودة هذا الشهر

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695988/أسعار-السلع-التموينية-لشهر-مايو-2022سلع-لن-تكون-موجودة-هذا-الشهر

قائمة السلع التموينية لشهر مايو ومنع الزيت عبوة لتر

مع بداية كل شهر جديد يبدأ الناس بالبحث عن التموين والسلع الخاصة به، كما يبحثون منذ أيام عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022 الذي ابتدى منذ عدة أيام، حيث يهتم الناس بشراء السكر والزيت والأرز بأسعار مخفضة من منافذ التموين المختلفة، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي كلف الناس العديد من المصاريف في ظل تحضير وجبات الإفطار يوميا بعد ساعات الصيام الطويلة.

دوت الخليج

وفي إطار اهتمام الناس، وبحثهم بكثرة عن المنتجات المختلفة للتموين، تستعرض «دوت الخليج» في السطور التالية، أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022، وفقا لما كشفه أحد بقالي التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022

وتشمل قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022 الأرز والدقيق والسكر، كما تقرر هذا الشهر وفق لما أعلنت عنه الوزارة عدم وجود سلعة المكرونة بوزن نصف كيلوجرام، وسلعة الزيت الخليط اللتر، حيث تقرر الاكتفاء بطرح زيت خليط 800 ملي جرام ضمن مقررات شهر مايو.

قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022

ويصل سعر الكيلو جرام من الأرز نحو 10 جنيهات.

ويصل سعر عبوة المكرونة سعة الـ800 جرام بـ10 جنيهات ونصف الجنيه.

ويصل سعر السكر المعبأ الكيلو جرام نحو 10 جنيهات ونصف الجنيه.

ويصل سعر الـ 400 ملي جرام من المكرونة إلى نحو 5 جنيهات و25 قرشاً.

ويصل سعر النصف كيلو من العدس المجروش إلى نحو 11 جنيها.

ويصل سعر السمن الصناعي سعة 800 جرام إلى نحو 24 جنيها.

ومن ضمن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022، يصل سعر نصف كيلو فول معبأ إلى نحو 7 جنيهات.

ويصل سعر عبوات الشاي سعة 40 جرام بسعر 3 جنيهات للعبوة.

ويصل سعر عبوات صلصة سعى 300 جرام إلى 4 جنيهات و75 قرشاً.

أسعار المنظفات لشهر مايو 2022

يصل سعر مسحوق غسيل أوتوماتيك إلى نحو 17 جنيها ونصف للكيلوجرام.

ويصل سعر مسحوق يدوي عادي إلى 17 جنيها ونصف لسعة 800 جرام.

ويصل سعر صابون غسيل إلى نحو 2 جنيه وربع لسعة الـ125 جرام.

كما يصل سعر صابون حمام بسعر 5 جنيهات ونصف.

سلع تموينية

يتوفر جبنة تتراباك بحجم نصف كيلو جرام بسعر 13 جنيها، كما يتوفر لبن جاف بسعر 17 جنيها بسعة 125 جراما، بينما تصل سعر عبوات خل سعة 900 ملي جرام إلى 4 جنيهات وربع، وكيس ملح الطعام بسعر جنيه لحجم 300 جرام.