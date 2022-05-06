رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن .. دوت الخليج ينشر

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695987/رقم-بنك-التعمير-والإسكان-الخط-الساخن--تحيا-مصر-ينشر

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن خاصة المتقدمين على شقق وزارة الإسكان للاستفسار عن المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى فروع بنك التعمير والإسكان مما ييسر الوقت والجهد، ويقدم دوت الخليج رقم بنك التعمير والإسكان 2022 والعناوين المحددة.

رقم بنك التعمير والإسكان الفرع الرئيسي يوجد في 10 ش الكامل محمد، الزمالك, القاهرة، معالم الطريق: امام نادى ضباط القوات المسلحة. كما يمكن التواصل بكل سهولة عبر الهاتف التليفون على رقم: 19995, 02-27359504, 02-27361826, 02-27356197، و رقم الفاكس: 27361458 + 27357807. رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن يوفر بنك التعمير والإسكان الخط الساخن الخاص يمكن الآن الاتصال علي رقم 19995، للرد على مدار الساعة على استفسارات العملاء بشأن شقق الإسكان الاجتماعي ودار مصر بجانب ما يخص ومتعلق بشأن شقق سكن مصر بالإضافة إلى أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز وغيرها من الخدمات التي يحرص بنك التعمير والإسكان على توفيرها لدعم عملائه.

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