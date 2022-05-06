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غليان مستمر بمطروح من المحافظ والسكرتير العام بسبب النادى الإجتماعى ..والأهالى يناشدون الرئيس السيسى بانقاذهم"صور"

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695986/غليان-مستمر-بمطروح-من-المحافظ-والسكرتير-العام-بسبب-النادى-الإجتماعى-والأهالى-يناشدون-الرئيس-السيسى-بانقاذهمصور

محافظ مطروح يتحدى البرلمان والقضاء وينفذ قرارات إزالة تضر الصالح العام

تشهد محافظة مطروح خلال الساعات الماضية حالة من الغليان تجاه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم،السكرتير العام للمحافظة، بعد تعسفهما المستمر تجاه أبناء المحافظة فى النادى الإجتماعى بإصدارهما قرارات إزالة بشأن بعض المبانى به، رغم أن الأمر معروض على القضاء وأيضا معروض على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

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دوت الخليج

البداية كنت من قيام عدد من نواب البرلمان بتلقى عدد من الشكاوى من أبناء محافظة مطروح بشأن قيام المحافظة  بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية"النادي الاجتماعي"،  بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم " ١٤٩"  لسنة 2019، فضلا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على  اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية.

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غليان مستمر بمطروح من المحافظ والسكرتير العام بسبب النادى الإجتماعى ..والأهالى يناشدون الرئيس السيسى بانقاذهم

الشكاوى التى تلقاها النواب  تمت ترجمتها فى أدوات رقابية لعرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وتم تحديد موعد للمناقشة بحضور كافة الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأوضاع، إلا أن محافظ مطروح تهرب من الحضور  وهو الأمر الذى دفع اللجنة لتأجيل المناقشة لحين حضور المحافظ حتى يقوم بالكشف عن كافة التفاصيل والتداعيات لهذا الملف ومن ثم الحفاظ على حقوق أبناء محافظة مطروح .

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بمرور الوقت ولحين تحديد موعد أخر لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفع أبناء محافظة مطروح دعوى  أمام القضاء أيضا حرصا منهم على الحفاظ على حقوق أبناء المحافظة وعدم إهدارها خاصة أن النادى الاجتماعى من الأماكن الحيوية للمحافظة، إلا أن الأهالى تفاجئوا مساء الجمعة وعقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، بإرسال محافظ مطروح خطاب لمديرية أمن مطروح بتنفيذ الإزالة على أرض النادى الاجتماعى غدا السبت  صباحا  وعلى مسئوليته الشخصية.

محافظ مطروح يتحدى البرلمان والقضاء وينفذ قرارات إزالة تضر الصالح العام

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محافظ مطروح تحدى إرادة مجلس النواب، وإرادة السلطة القضائية  وهو ممثلا للسلطة التنفيذية، حيث أن الأمر معروض على البرلمان وأيضا على القضاء بقضية رقم  ٤٠١٤ /٧٦ ق / ق س  ومحدد لها جلسة يوم الاثنين القادم بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٢  وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات تجاه هذا الاستعجال من جانب المحافظ وسكرتيره العام تجاه تنفيذ قرارات الإزالة.

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أهالى وأبناء محافظة مطروح أعلنوا عن استغاثاتهم من هذه التصرفات  ويوجوها رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  ونواب محافظة مطروح،لتدخلهم فى هذا الأمر وتحقيق الصالح العام لأهالى وأبناء محافظة مطروح ودعم النادى الإجتماعى الذى يعد  أحد الأماكن الحيوية والمحببة لأهالى وأبناء المحافظة.

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غليان مستمر بمطروح من المحافظ والسكرتير العام بسبب النادى الإجتماعى ..والأهالى يناشدون الرئيس السيسى بانقاذهم

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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