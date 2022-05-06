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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695984/تقدم-فريد-زهران-عن-منافسه-في-انتخابات-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تقدم السياسي فريد زهران، في النتائج على عضو مجلس الشيوخ حنا جريس، على مقعد رئيس الحزب وذلك فى الانتخابات التى بدأت فعالياتها منذ صباح اليوم الجمعة

.دوت الخليج

وينظم الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، اليوم، مؤتمره الثالث، تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، لانتخاب رئيس الحزب ونوابه، والأمين العام وتشكيلته الحزبية.

تقدم فريد زهران عن منافسه في انتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي

ويتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات، فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة "التقدم"، ضد عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حنا جريس، الذي يرأس قائمة «التغيير»، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة "الاستقلال".

انتهاء انتخابات المحافظات لحزب المصرى الديمقراطى

وكان الحزب قد أجرى انتخاباته القاعدية تباعا في 19 أمانة جغرافية على مدار الشهور التسع الماضية.

مشاركات الحزب المصرى الديمقراطى بالبرلمان

يشار إلى أن حزب المصريى الديمقراطى له نواب بمجلس الشيوخ وأيضا بمجلس النواب، ويمثل الرأى الأخر بمناقشات البرلمان بغرفتيه ويشارك بفعالية مع نواب الأغلبية بأفكار تشريعية ورقابية وأيضا مشاركات واسعة لضبط الصياغات التشريعية التى تصب فى صالح البنية التشريعية المصرية.