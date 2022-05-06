انت الان تتابع تفاصيل خبر مي حلمي في إطلالة جديدة بالتايجر والجمهور: "طبعا عارفين بترسم على مين" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695981/مي-حلمي-في-إطلالة-جديدة-بالتايجر-والجمهور-طبعا-عارفين-بترسم-على-مين

أطلت الإعلامية مي حلمي بإطلالة جديدة في وسط البحر أثارت سخرية عدد كبير من الجمهور، خاصة ان إطلالتها جاءت في ظل الجدل المثار حول رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة مي حلمي بالتايجر

وظهرت الاعلامية مي حلمي في مجموعة صور، ظهرت بها بفستان تايجر طويل في سفينة على البحر، شاركتها عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، دون التعليق بأي شيئ، ليبدأ الجمهور السخرية من مي حلمي، قائلين: “طبعا عارفين بترسم على مين”.

انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بعد سنتين زواج

جدير بالذكر أنه فاجأت ياسمين صبري متابعيها اليوم بإالغاء متابعتها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كما حذفت كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها، الأمر الذي جعل الجمهور يتأكد من انفصالها كما أكد مصدر مقرب من أبو هشيمة أن الطلاق تم بهدوء وبقرار من الثنائي دون حدوث جدل.

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري تفاصيل الطلاق وحقيقة ما حدث خلال الساعات الماضية حيث تم الطلاق بهدوء تام ودون أي نزاعات أو خلافات بين الطرفين.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة التزم بكافة الأمور الشرعية والمادية وانتهت العلاقة بشكل محترم”، وفيما يخص حقيقة وجود خلافات بين رجل الأعمال أبو هشيمة وطليقته الفنانة ياسمين صبري، نفى وجود أية خلافات بين الثنائي، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية انتهت وتظل العلاقة الإنسانية بينهما قائمة.

مي حلمي تكشف حقيقة ارتباطها

وكانت مي حلمي أحرجت أميرة بدر في الجزء الأول من الحلقة حينما أميرة سألتها حول موضوع حقيقة ارتباطها، لتجيب: مي حلمي قائلة: "هو أنتي مش عارفة إني مرتبطة؟.. الإعداد اللي عملك الورق مقالش إني مرتبطة من فترة كبيرة وإزاي عارفة القديم ومش عارفة الجديد؟”.

وتابعت قائلة: “ومش هكون مرتبطة ليه يعني دا أنا مرتبطة من بدري أوي.. أنا مرتبطة من بدري وهو راجل بجد، وكنت محرومة من الطبطبة والحنية وأن حد يقولك أنتي صح، ومن النصيحة الحلوة، ودايما بيقولي خليكي على طبيعتك وهو أقرب إنسان بصدقه وبيشجعني أكون أحسن نفسيًا ومهنيًا”.