حياة كريمة.. أكثر من 27 مليون جنيه مساهمات مجتمعية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة بنى سويف، أن إجمالى المساهمات المجتمعية لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات المركزية والمحلية تجاوز 27 مليون جنيه، فى مجال المشاركة فى تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق فى القطاعات الحيوية، منذ بداية العام الحالى وحتى شهر مارس الماضى، وذلك ضمن جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.





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