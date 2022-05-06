سياح فرنسيون يزورون هرم اللاهون بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وقال الشورة - فى بيان اليوم: "زار السائحون الهرم والممرات وحجرة الدفن الملكية، معربين عن إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المصنوعة من الجرانيت الوردى".

وأضاف أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الأثرية الهامة التى يحرص السائحون على زيارتها، كما تحرص المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها، خاصة بعد افتتاح حجرة الدفن بالهرم فى 28 يونيوعام 2019 الماضى وفتح الهرم من الداخل للزيارة، والذى يعد أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة.

كما صرح مدير عام الآثار بالفيوم، بأن وفدا من التلفزيون اليابانى قام، اليوم بتصوير حلقة وثائقية عن هرم اللاهون بالمحافظة وحجرة الدفن الملكية بالهرم، وذلك لإعداد برنامج دعائى تعليمى عن الأماكن الآثرية والفرعونية فى مصر ليتم بثها على عدة محطات يابانية، وقام الوفد بتصوير مدخل الهرم والممرات وحجرة الدفن الملكية بالإضافة إلى تصوير الهرم من الخارج.

من جانبه، أكد المرافق للوفد اليابانى مؤمن بدر أن هذا الفيلم الوثائقى سوف يذاع فى عدد من المحطات اليابانية وسوف يساهم فى زيادة أعداد السياحة اليابانية للمنطقة وأنه يجرى خلال هذه الفترة تصوير عدد من المناطق الأثرية مثل منطقة الأهرامات بالجيزة ومنطقة آثار دهشور وهرم ميدوم ومعبد الكرنك والأقصر وطريق الكباش ووادى الملوك ومعبد أبو سمبل وغيرها من المناطق الأثرية الهامة.

يذكر أن التلفزيون اليابانى والأمريكى والصينى والفرنسى والألمانى والإنجليزى قاموا بالتصوير فى منطقة هرم اللاهون، والتلفزيون اليابانى قام بتصوير منطقة هرم اللاهون فى 20 أغسطس عام 2019 بعد افتتاح حجرة الدفن بشهرين.