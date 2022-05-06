مبادرة علاج الأمراض المزمنة تفحص 772 ألف مواطن بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية قامت بجهود مكثفة خلال عطلة عيد الفطر، لفحص المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.





جاء ذلك من خلال العيادات المتنقلة والفرق المتحركة بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدن والقرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار مسعود، إلى أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة فى المبادرة الرئاسية قامت بفحص772 الف و701 مواطن حتى الآن منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، للحد من مضاعفات ووفيات هذه الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق عمر 40 عام، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة الرئاسية، حيث تم تخصيص عيادات ثابتة داخل 358 مركز طبى ووحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الفرق المتحركة.

كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين فى الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمى، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلى الوحدات والمراكز الطبية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال فى سبيل ذلك، وهو ما ظهر جليا من خلال كافة المبادرات الرئاسية الصحية والتى منها القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ونور حياة، وحياة كريمة، وغيرها.