كما تفقد وكيل الصحة، قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، والتدريب الجيد لهيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرج.
كما قام بمناظرة السجلات الطبية بقسم الحضانات، والكلى الصناعى، والأقسام الداخلية للتأكد من صرف العلاج اللازم للمرضى، وفقا للتشخيص الطبى، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية للمرضى، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد.
وحرص على تفقد الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوى، والاستماع إليهم وتوفير أى احتياجات طبية لهم، وتابع وكيل الوزارة إجراءات صيانة الأجهزة الطبية بسجل الصيانة، موجها بسرعة الانتهاء من إصلاح أى أجهزة طبية معطلة، وأكد على أهمية توافر الكميات اللازمة من المفروشات الخاصة بالأسرة، والمخزون الاستراتيجى منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.