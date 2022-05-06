وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزى لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى.





كما تفقد وكيل الصحة، قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، والتدريب الجيد لهيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرج.

كما قام بمناظرة السجلات الطبية بقسم الحضانات، والكلى الصناعى، والأقسام الداخلية للتأكد من صرف العلاج اللازم للمرضى، وفقا للتشخيص الطبى، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية للمرضى، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد.

وحرص على تفقد الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوى، والاستماع إليهم وتوفير أى احتياجات طبية لهم، وتابع وكيل الوزارة إجراءات صيانة الأجهزة الطبية بسجل الصيانة، موجها بسرعة الانتهاء من إصلاح أى أجهزة طبية معطلة، وأكد على أهمية توافر الكميات اللازمة من المفروشات الخاصة بالأسرة، والمخزون الاستراتيجى منها.