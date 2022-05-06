الأعلى للأمناء يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، فى تصريحات اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات تبدأ من صباح الغد فى تلقى شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر الأرقام التالية: الرقم الاول 01065125739، والرقم الثانى 01065125916 لتلقى الشكاوى عبر تطبيق واتس آب.
وأشار علام إلى أن مجلس الأمناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، يتعامل مع الشكاوى الواردة للعمل على حلها فور تلقيها.
وعبر رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن أمنياته بسير الامتحانات بصورة جيدة دون مشكلات، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية فى الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى.
وطالب أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى.
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