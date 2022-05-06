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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695962/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يحذرك-من-الرسائل-المزيفة-وإجراءات-أمنية-لحماية-حسابك

حذر البنك الأهلي المصري NBE عملائه من الانسياق وراء الرسائل المزيفة التى تأتي لـ عملاء البنك الأهلي المصري على مستوى الجمهورية من أجل تحديث بياناتهم، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات متاحة من قبل البنك الأهلي المصري لحماية الحسابات.

البنك الأهلي المصري NBE

ينشر دوت الخليج إجراءات البنك الأهلي المصري لحماية الحسابات على النحو الآتي:

يتأخذ البنك الأهلى المصري جميع الاحتياطات اللازمة من أجل المحافظة على مستوى الخدمة الأمنية والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، ويتم إرسال رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة تنص على أنه لا يجب الاتصال بالأرقام التي ترسل لهم أوالضغط على أي رابط إلكتروني عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، لأن هدفهم من هذه الرسائل هو سرقة الحساب البنكي للشخص.

احمي حسابك في البنك الأهلي المصري

تتمكن من حماية حسابك في البنك الأهلي المصري عند إجراء أي عمليات تخص تحديث البيانات أو تجديد الاشتراكات الخاصة بالعملاء، فإنها تتم عن طريقخدمة عملاء الأهلي نت أو NBE Mobile، أو عن طريق مقرات الفروع التابعة للبنك الأهلي المنتشرة بكافة المحافظات.