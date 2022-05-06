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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - 695959 /695959/Etisalat-Misr--اتصالات-مصر-تكشف-أسعار-باقات-دماغ-تانية-مكالمات-والنت 07:01 م - الجمعة 6 مايو 2022 يرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات دماغ تانية مكالمات من اتصالات مصر Etisalat Misr فهو من أشهر باقات اتصالات مصر التى يقبل على شرائها عملاء اتصالات مصر باستمرار لأنها تتميز بوحدات بحجم كبير مقارنة بغيرها من الباقات. باقات دماغ تانية من اتصالات يشمل باقات نظام دماغ تانية نوعين من الباقات، باقات ثابته ونظام فصل باقتك بنفسك، وتفاصيلها على النحو التالي: باقات دماغ تانية الثابتة: باقات نظام دماغ تانية الشهرية الثابتة للإنترنت 2000 ميجابايت و4000 ميجابايت و9000 ميجابايت و 6000 ميجابايت و 12000 ميجابايت و 27000 ميجابايت.

باقات المكالمات الشهرية الثابتة 150 وحدة أو 300 وحدة أو 800 وحدة أو 400 وحدة أو 2000 وحدة أو 7500 وحدة. وهذه الباقات تنقسم الى جزئين الباقات المتاحة لمدة شهر اي 30 يوم و المتاحة لمدة 90 يوم أي ثلاثة أشهر.

باقات صلاحيتها شهر "باقات الانترنت الثابتة هي" 2000 ميجابايت -4000 ميجابايت – 9000 ميجابايت".

"باقات المكالمات الثابتة الشهرية" هي 150 وحدة – 300 وحدة – 800 وحدة.

باقات صلاحيتها 90 يوم لمدة ثلاثة أشهر"باقات الانترنت الثابتة هي" 6000 ميجابايت -12000 ميجابايت – 27000 ميجابايت، باقات المكالمات الثابتة هي 400 وحدة – 2000وحدة – 7500 وحدة. باقات الموبايل الانترنت من اتصالات دماغ 20 جيجا تديلك 2000 ميجا بـ 20 جنيه.

دماغ 35 جيجا تديلك 5000 ميجا بـ 35 جنيه.

دماغ 60 جيجا تديلك 10000 ميجا بـ 60 جنيه.

باقات المكالمات: مكالمات الـ 5 جنيه تهديلك 200 وحدة بـ 5 جنيه.

مكالمات الـ 10 جنيه تهديلك 600 وحدة بـ 10جنيه.

مكالمات الـ 20 جنية تهديلك 1600 وحدة بـ 20 جنيه. تابع موقع دوت الخليج علي

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