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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695954/بالمايوه-نسرين-طافش-تخطف-أنظار-الجمهور-في-أحدث-ظهور-لها-على-البحر

أطلت الفنانة التونسية نسرين طافش على الجمهور، بإطلالة أنيقة للغاية، لفتت أنظار عدد كبير من محبيها ومتابعيها على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لـ نسرين طافش على انستجرام

شاركت نسرين طافش جمهورها ومتابيعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مجموعة صور ظهرت خلالها بمايوه مشجر غلب عليه اللون الوردي مكون من قطعتين، وتعمدت ترك شعرها منسابا ليتناسب مع استمتاعها بأجواء شاطئ البحر.

اخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسرحية "كازانوفا" الذي يعد أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاركها في بطولة مسرحية “كازانوفا” كلا من عمرو يوسف، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى حسن الرداد، وسعد الصغير وبدرية طلبة وسليمان عيد، ومحمد طلعت، وياسر الطوبجى، وساندى على، والمسرحية كانت تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

نسرين طافش وطفل "الغزالة رايقة"

ومن الجدير بالذكر، أن أثارت الفنانة نسرين طافش خلال الفترة الماضية تساؤلات الجمهور ومتابعيها بصور الكواليس التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بسبب ارتدائها بدلة رقص في أحد المشاهد، بالإضافة إلى ظهور الطفل محمد أسامة، حيث تساءل المتابعين من خلال خاصية التعليقات، هل سيغني أغنية "الغزالة رايقة" أم يدخل من خلال مسلسل "جوقة عزيزة" عالم التمثيل ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وكشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل ظهور محمد أسامة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة.. في شهر رمضان المبارك".

وتابعت قائلة: "ملاحظة : ما رح يغني الغزالة رايقة في بمسلسل جوقة عزيزة هي كواليس فقط"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للعمل، وكانت قد علقت على صور الكواليس التي نشرتها قائلة: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أٔغنية الغزالة رايقة في مسلسل جوقة عزيزة".