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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695952/محمد-فراج-يتعرض-لموقف-محرج-وحضور-قليل-من-نجوم-الفن-أبرز-لقطات-حفل-زفاف-بسنت-شوقي-وفراج

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان محمد فراج على زوجته الفنان بسنت شوقي في سهل حشيش بعد طول انتظار من الجمهور، وسيطر على الصور والفيديوهات التي تداولها رواد السوشيال مييدا حالة من البهجة والسرور خلال الحفل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج يتعرض لموقف محرج

تعرض الفنان محمد فراج لموقف محرج خلال حفل زفافه، اذ أنثاء استقباله لعروسته بسنت شوقي والدخول بها لمكان الزفاف، تعثر في فستانها وكاد أن يسقط لكنها استقبل الأمر بخفة ظل وواصل رقصه اذ إنها فرحه ينتظرها الجميع.

بكاء محمد فراج أثناء توجيه رسالة لزوجته بسنت شوقي

ودخل الفنان محمد فراج في نوبة بكاء شديدة أنثاء توجيه رسالة لزوجته بسنت شوقي قبل بدء حفل الزفاف قال فيها: ““قبل كلمه بحبك بشكرك على صبرك معايا ، بشكرك يا عسل وإنك صدقتي حبي، وان قلبك طاوع مشاعرك وتغلب على عقلك لان عقلك كان ممكن جدا ميوفقش نبقى مع بعض بسبب شخصيتي وردود افعال، بشكرك انك امنتي بحبي وصدقتيه وبشكرك انك خليتي ل حياتي طعم بشكرك من كل قلبي انك معايا وان ربنا وفقني وبقيت معاكي وبقينا مع بعض بشكرك يارب بشكرك”.

حضور قليل من نجوم الفن

وشهد حفل زفاف محمد فراج على بسنت شوقي حضور قليل من نجوم الوسط الفني، وكذلك حفل الحناء بسبب انشغال العديد منهم بالسفر في الخارج، وكان أبرز الحضور الفنانة هنادي مهنا التي ارتدت فستان باللون الموف مع وضع لمسات مكياج بسيطة مناسبة لإطلالتها.

حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

جدير بالذكر أنه ظهر محمد فراج وزوجته بسنت شوقي في عدد من الفيديوهات تداولها رود السوشيال ميديا يترقصان على أنغام أغنيات مختلفهم وتغمرهم سعادة بالغه هما وأصدقائهم وعائلتهم.

وارتدت بسنت شوقي فستان أبيض صك، مفتوح من الصدر وتركت شعرها مناسبا، بينما ارتدى محمد فراج بدلة بيج وقميص أبيض، وملئت بهجتهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحات أصدقائهم ومحبيهم الذين استقبلوهم استقبال حار.