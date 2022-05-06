إيبارشية منفلوط تنظم كرنفال بطل أنا لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شارك فى الكرنفال حوالى 2000 شخص من الصم وضعاف السمع وذوى القدرات الخاصة من القطاعات البصرية والذهنية والحركية، من أبناء مناطق عديدة بالإيبارشية وإيبارشيات مجاورة. كما حضر عدد من ممثلى محافظة أسيوط والجمعيات الخيرية.

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