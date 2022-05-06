توريد أكثر من 33 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، أن أجمالى ما تم توريده من محصول القمح إلى صوامع المحافظة بلغ (33 ألفا و192 طنا و794 كجم)، وذلك منذ بداية الموسم فى الأول من أبريل الماضى وحتى صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى يتم من خلال عدد 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة، التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن المحافظة.





وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية التى تم تشكيلها برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، والتى تمر على المواقع لحل المشكلات التى تواجهها، وفقا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين، والذى شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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