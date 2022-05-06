توريد أكثر من 33 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية التى تم تشكيلها برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، والتى تمر على المواقع لحل المشكلات التى تواجهها، وفقا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين، والذى شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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