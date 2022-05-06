بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بالمنيا غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنيا أنه بداية من غد السبت، سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم - أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا ستكون من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات؛ بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 1 صباحا مع استمرار خدمة التيك أو أى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وبين أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا تكون من الساعة 8 صباحا، وتغلق الساعة 7 مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

وأشار المحافظ إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد على الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق، انطلاقا من حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوها بضرورة تعاون المواطنين فى تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة للفتح والإغلاق والإبلاغ عن أى مواطن يخالف هذه المواعيد لضمان حسن تطبيق واحترام القرارات الحكومية والحفاظ على صحة الجميع.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بضرورة التأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.