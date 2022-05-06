محافظ مطروح يدعو لإقامة مشروعات إنتاج صغيرة صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - دعا محافظ مطروح خالد شعيب، إلى طرح إقامة مشروعات صغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع دراسات جدوى لمشروعات إنتاج صديقة للبيئة، وكمشروعات جديدة مدرة للدخل توفر مزيد من فرص العمل للشباب.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ شباب مبادرة "سيوة بتتكلم أخضر" ضمن مبادرة مصر "بتتكلم أخضر" بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام، وذلك عقب عودتهم من سيوة بعد مشاركة عدد من طلاب الجامعات والمدارس من مختلف المحافظات أبرزها الجامعة الفرنسية والمدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية.

واستعرض المحافظ، أهداف المبادرة التى تمت بواحة سيوة وقرية جارة أم الصغير، للمساهمة فى الحد من استخدام أكياس البلاستيك وخطرها، الذى يهدد مستقبل التنمية خاصة فى المدن المعتمدة على السياحة البيئية، مع توفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس الورقية والقماش.

وأكدت المبادرة أهمية نشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، بخطورة المدخلات أو المخرجات المؤثرة على البيئة مع تنظيم عدد من ورش عمل تضمنت فعاليات فنية ورياضية وثقافية، وضمت أشبال وفتيات سيوة، ومن ذوى القدرات والهمم.

وأشاد المحافظ بجهود المبادرة مع تقديم الدعم والترحيب بالتوسع فى المبادرة؛ لتكون بمدينة مرسى مطروح للحفاظ على النظافة والبيئة والتقليل من أكياس استخدام البلاستيك التى تؤثر على البيئة لعشرات السنين خاصة بالشواطئ، مشيرا إلى أن المبادرة تتواكب المبادرة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمصر فى نوفمبر من العام الجارى.