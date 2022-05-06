مدارس الغربية تستعد لاستقبال امتحانات صفوف النقل غدا

جدة - نرمين السيد - أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية جميع المدارس بالمحافظة؛ لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022 لصفوف النقل بجميع المراحل والنوعيات، والتى تنطلق غدا السبت، بناء على تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمحافظ الدكتور طارق رحمى.





وقال وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - إنه تم تعقيم وتطهير اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتحقيق التباعد بين الطلاب بداخلها، بجانب توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، فضلا عن التشديد على تحقيق الانضباط والانتظام داخل جميع اللجان، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الأمن، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بجميع المدارس. وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتابع مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات سير الامتحانات أولا بأول، وذلك للوقوف على كل الأحداث التى تتم داخل جميع اللجان، بجانب أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات بضرورة قيام مسئولى الكنترولات الداخلية بالمدارس بإنهاء أعمالها أولا بأول استعدادا لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

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