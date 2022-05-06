إزالة برج مخالف تحت الإنشاء فى الطالبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة جهودها لضبط وإزالة حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الصدد.





وأزالت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية، 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة حالة بناء مخالف (برج تحت الإنشاء) بالقطاع الجنوبى، حيث تم البدء فى أعمال الإزالة وجارى الاستكمال. كما تم إزالة روف بالدور 12 شارع امتداد عز الدين عمر بالكامل، وإزالة حالة بناء مخالف بالكامل لعقار مخالف بالقطاع الجنوبى بشارع ضيف الله، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حى الطالبية. وجارى متابعة ورصد حالات التعديات، على أن تتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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