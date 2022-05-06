عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: انخفاض بالحرارة وشبورة على الطرق

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

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