جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار منذ يوليو 2018 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها فى يوليو 2018 حتى الآن.





وأجرت المبادرة مليون و183 ألفا و501 عملية جراحية وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018، وتشمل المبادرة جراحات: "القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة". ولا يتحمل المريض أى أعباء مادية، فالمبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرية وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

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