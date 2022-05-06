انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد فراج لـ بسنت شوقي باكيا: "بشكرك إنك أمنتي بحبي وخليتي لحياتي طعم" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695950/محمد-فراج-لـ-بسنت-شوقي-باكيا-بشكرك-إنك-أمنتي-بحبي-وخليتي-لحياتي-طعم

وجه الفنان محمد فراج رسالة مؤثرة لـ زوجته بسنت شوقي خلال حفل زفافهما الذي أقيم منذ قليل في سهل حشيش بعد طول انتظار من الثنائي والجمهور.

دوت الخليج يرصد رسالة محمد فراج لـ بسنت شوقي في حفل زفافهم

قال محمد فراج موجها حديثه لـ بسنت شوقي قبل بدء حفل الزفاف: “قبل كلمه بحبك بشكرك على صبرك معايا ، بشكرك يا عسل وإنك صدقتي حبي، وان قلبك طاوع مشاعرك وتغلب على عقلك لان عقلك كان ممكن جدا ميوفقش نبقى مع بعض بسبب شخصيتي وردود افعالي”.

وأضاف: “بشكرك انك امنتي بحبي وصدقتيه وبشكرك انك خليتي ل حياتي طعم بشكرك من كل قلبي انك معايا وان ربنا وفقني وبقيت معاكي وبقينا مع بعض بشكرك يارب بشكرك”.

حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

جدير بالذكر أنه ظهر محمد فراج وزوجته بسنت شوقي في عدد من الفيديوهات تداولها رود السوشيال ميديا يترقصان على أنغام أغنيات مختلفهم وتغمرهم سعادة بالغه هما وأصدقائهم وعائلتهم.

وارتدت بسنت شوقي فستان أبيض صك، مفتوح من الصدر وتركت شعرها مناسبا، بينما ارتدى محمد فراج بدلة بيج وقميص أبيض، وملئت بهجتهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحات أصدقائهم ومحبيهم الذين استقبلوهم استقبال حار.

محمد فراج وبسنت شوقي في العائدون

من ناحية أخرى كان قد تصدر هشتاج مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري على إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc، وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، على النحو الاتي: “فراج عامل مشهد في الحلقة التانية من مسلسل العائدون حرفيا عالمي.

ويعد مسلسل العائدوت بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".