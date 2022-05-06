«مستقبل وطن» يهدي 1200 لعبة للأطفال بأوسيم احتفالًا بعيد الفطر المبارك

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695948/مستقبل-وطن-يهدي-1200-لعبة-للأطفال-بأوسيم-احتفالا-بعيد-الفطر-المبارك

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم، احتفالها بعيد الفطر المبارك، توزيع هدايا الرئيس على الأطفال،وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

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