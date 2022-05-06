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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695947/السعادة-والبهجة-يسيطران-على-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج-في-حفل-زفافهم-فيديو

سيطرت حالة من البهجة والسعادة على حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي، اذ شهد رواد السوشيال ميديا قصة حبهما والكيمياء المترابطة بينهما وترقب عدد كبير منهم حفل الزفاف على أحر من الجمر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير فيديوهات تجمع محمد فراج وبسنت شوقي من حفل زفافهما

وظهر محمد فراج وزوجته بسنت شوقي في عدد من الفيديوهات تداولها رود السوشيال ميديا يترقصان على أنغام أغنيات مختلفهم وتغمرهم سعادة بالغه هما وأصدقائهم وعائلتهم.

إطلالة بسنت شوقي ومحمد فراج في حفل زفافهم

جدير بالذكر أنه، ظهرت بسنت شوقي بفستان أبيض صك، مفتوح من الصدر وتركت شعرها مناسبا، بينما ارتدى محمد فراج بدلة بيج وقميص أبيض، وملئت بهجتهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحات أصدقائهم ومحبيهم الذين استقبلوهم استقبال حار.

هذا واحتفل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي مساء أمس بحفل زفافهما بسهل حشيش على الطريقة اليونانية الإغريقية وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط، وحاز الحفل على إعجاب وشوقة عدد كبير من الجمهور الذين انتظروا الإعلان عن تلك المناسبة منذ شهور.

تصريحات محمد فراج وبسنت شوقي حول علاقتهما

على الصعيد الآخر، تحدث الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي عن ألاشياء التي يمكن أن تدمر علاقتهم وأجمع الثنائى على الخيانة، وأكدت بسنت أنها يمكن أن تسامح بعد مرة واحدة لكنها يمكن أيضا أن تهدم الخيانة حياتها.

وقالت بسنت شوقي خلال برنامج «ABtalks»، الذي يقدمه الاعلامي أنس بوخش ويذاع عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب: «الخيانة مش هقدر أعدايها، لانها مش محطوطة اصلا في دماغها، فالخيانة لو جت هتلطشني جامد فهتكسر العلاقة».

بسنت شوقي تكشف رد فعلها بخيانة زوجها

وأكدت: «ممكن الراجل اوالست يرجعوا لبعض بعد الخيانة، بس لو عرفوا غلطتهم، ولو نجح في كسب ثقة الطرف التاني، لكن تاني مرة دي اللي هتبقى صعبة، بس بشرط أن الخاين يعمل اللي الطرف التاني يقوله عليه».

وتابعت: «الستات بتبقى متعودة أن الرجالة مببصين وكدة فعادي ترجعله».

وأضاف محمد فراج قاىلا: «فيه ناس لا يمكن تقبل الخيانة، بس فيه ناس بتقبل الفرص، لكن المشكلة الكبيرة إن دا لو حصل بعد حاجة حلوة بنينها مع بعض فدي كارثة، ويبقى ربنا بيحبك لو صلحتك، لأن انت دمرت ثقة بفعل قذر، وفي كل الأحوال الخيانة مش مقبولة».