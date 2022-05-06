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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695945/مستقبل-وطن-يكثف-توزيع-هدية-الرئيس-على-أطفال-الحوامدية-احتفالا-بعيد-الفطر

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، توزيع هدية الرئيس على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يكثف توزيع «هدية الرئيس» على أطفال الحوامدية احتفالًا بعيد الفطر

قال المستشار محمد سعد البطل، أمين حزب مستقبل وطن بالحوامدية ، إن الأمانة قامت بتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال لمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد وحرص أعضاء هيئة مكتب أمانة الحوامدية على نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الفطر المبارك.

وقال رامي ذكرى، أمين تنظيم الحوامدية، أنه حرصاً منا على مشاركة الاطفال فى عيد الفطر المبارك قام كل من أحمد صبرى أبو الدهب ومحمد يحيى سلطان وياسر مندور وأحمد أبو هريش وهانى طلال ومحمد ابوسليمان ومصطفى أبو عطا ومحمود رشدى والاء أشرف ورضا المصري وخالد عبد الرازق وطارق يحيي بمشاركة الاطفال فرحتهم بالعيد ونشر البهجة والسرور ونقل رسالة تهنئة الرئيس للمواطنين بمختلف الشوارع والميادين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.