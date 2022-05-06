مدارس كفر الشيخ تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، عن جاهزية المدارس لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021\2022 والتى تنطلق غدا السبت، للصف الخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى والنقل بالثانوى العام والفنى، تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله.





من جانبه، أوضح محمد عبدالله - فى بيان اليوم الجمعة - أن مدارس كفر الشيخ أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، مشددا على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع غرف العمليات الفرعية التى تم تشكيلها بكل الإدارات، أولا بأول على حسب إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر.

وتابع أنه تم التنبيه على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولا بأول وإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وكان جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2021 م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام ومهنى"، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعى، والتعليم الثانوى العام والفنى.