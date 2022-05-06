3.5 مليار جنيه تكلفة استخدام التابلت فى العملية التعليمية خلال 2021-2022

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا عن إجمالى تكلفة استخدام التابلت فى العملية التعليمية فى مصر خلال العام الدراسى 2021-2022.





وأوضح المركز، أن 3.5 مليار جنيه إجمالى تكلفة استخدام التابلت فى العملية التعليمية بمصر خلال العام الدراسى 2021-2022، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21%.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عقد تدريب نهائى لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى على استخدام "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومى 7 و8 مايو الجارى، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وذكر بيان صادر عن الوزارة مساء الخميس، أن التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالى فهو اختيارى وتحت إشراف الإدارة التعليمية.