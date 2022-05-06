أسيوط تعلن خطة القوافل الطبية لشهر مايو بقرى 5 مراكز

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر مايو 2022، والتى تبدأ الأحد القادم 8 مايو الجارى بعدد من القرى، بخمسة مراكز على مستوى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن القوافل الطبية علاجية تبدأ من يوم 8: 30 مايو الجارى ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تبدأ يومى الأحد والاثنين 8 و9 مايو بقرية دكرن بمركز أبوتيج تنتقل بعدها لقرية سلام بمركز أسيوط يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مايو، ثم يومى السبت والأحد يومى 14 و15 مايو بقرية المسعودى بأبوتيج ويومى الثلاثاء والأربعاء 17 و18 مايو بقرية العزايزة بمركز الغنايم ويومى السبت والأحد 21 و22 مايو بقرية دير الجنادلة بالغنايم بعدها تتوجه يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 مايو لقرية عرب مطير بمركز الفتح ويومى الأربعاء والخميس يومى 25و26 مايو بقرية الكلابات بمركز الفتح وتنهى القوافل أعمالها يومى الاثنين والثلاثاء يومى 29 و30 مايو بقرية الشناينة بمركز صدفا. وأوضح أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بالمحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية. وأكد المحافظ، توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

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