توريد 48 ألفا و460 طن قمح إلى الشون والصوامع فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أن إجمالى ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة من الأقماح بلغ 48 ألفا و460 طنا منذ بداية موسم توريد محصول القمح؛ منها أمس الخميس، 10 آلاف و611 طنا، وذلك فى 44 موقعا تخزينيا بجميع المراكز.





وتلقى محافظ المنيا - وفقا لبيان المحافظة - تقريرا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلى لأعمال التوريد بكل موقع تخزينى. ووجه المحافظ بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة.

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