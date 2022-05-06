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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695944/بعد-طول-انتظار-لقطات-من-حفل-زفاف-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج-صور

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان محمد فراج على زوجته الفنانة بسنت شوقي بعد طول انتظار من قبل الجمهور اذ مر على عقد قرانهما فترة طويلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير لقطات من حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

ظهرت بسنت شوقي بفستان أبيض صك، مفتوح من الصدر وتركت شعرها مناسبا، بينما ارتدى محمد فراج بدلة بيج وقميص أبيض، وملئت بهجتهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على صفحات أصدقائهم ومحبيهم الذين استقبلوهم استقبال حار.

محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلون بحفل الحناء

هذا واحتفل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي مساء أمس بحفل زفافهما بسهل حشيش على الطريقة اليونانية الإغريقية وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط، وحاز الحفل على إعجاب وشوقة عدد كبير من الجمهور الذين انتظروا الإعلان عن تلك المناسبة منذ شهور.

محمد فراج يتألق في مسلسل العائدون

من ناحية أخرى كان قد تصدر هشتاج مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري على إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc، وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، على النحو الاتي: “فراج عامل مشهد في الحلقة التانية من مسلسل العائدون حرفيا عالمي.

وكتب أخر: “قد ايه مشهد موت محمد فراج النهاردة في مسلسل العائدون كان ملحمي ومؤثر، الممثل ده عارف هو بيعمل ايه كويس اووي من اول مشهد ظهر فيه”، وتابع أحدهم: “وجع قلوبنا عالمي بجد يافراج اداء ولا اروع من كدا كشف حقيقه هؤلاء المجرمين وكشف عن ابطال حقيقيه ضحوا باارواحهم علشان خاطر بلدهم”.

ويعد مسلسل العائدوت بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".