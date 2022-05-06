انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد انفصالها عن أبو هشيمة.. ياسمين صبري تعيش حالة من الازدهار الفني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695942/بعد-انفصالها-عن-أبو-هشيمة-ياسمين-صبري-تعيش-حالة-من-الازدهار-الفني

تعيش الفنانة ياسمين صبري حالة من الاذدهار الفني خلال الفترة المقبلة، بعدما مرت بأزمة بسبب انفصالها عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، اذ وقع ذلك النبأ كالصاعقة على كثير من نجوم الفنانة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دخول الفنانة ياسمين صبري في مسلسل جديد بعنوان الشادر

وتعود ياسمين صبري للدراما المصرية بعد طول غياب من خلال مسلسل جديد بعنوان “الشادر”، وهو ينتمى للاعمال الدرامية القصيرة والمكونة من 15 حلقة، ومن المقرر أن تظهر به بدور فتاة شعبية،

ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بعد سنتين زواج

جدير بالذكر أنه فاجأت ياسمين صبري متابعيها اليوم بإالغاء متابعتها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كما حذفت كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها، الأمر الذي جعل الجمهور يتأكد من انفصالها كما أكد مصدر مقرب من أبو هشيمة أن الطلاق تم بهدوء وبقرار من الثنائي دون حدوث جدل.

ياسمين صبري تخوض البطولة المطلقة في فيلم صقر محروس

هذا وتعاقدت الفنانة ياسمين صبري على المشاركة في بطولة فيلم “صقر المحروسة” برفقة الفنان أحمد عز، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية فهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، من المقرر بدء تصوير الفيلم في شهر يوليو المقبل، ويجسد خلاله الفنان أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويحاكي العمل إحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة وسيتضمن الفيلم مجموعة من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين.

أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.