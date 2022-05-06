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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695939/الراقصة-دينا-تعلن-خضوعها-ونجلها-لـ-فحوصات-طبية-تفاصيل

أعلنت الفنانة والراقصة دينا، خضوعها ونجلها لفحوصات وتحاليل طبية في دولة فرنسا دون الكشف عن سبب تلك الفحوصات أو عن مرورها بأزمة صحية معينة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير خضوع دينا ونجلها لـ تحاليل طبية

نشرت دينا صورة ليديها ويد نجلها علي مرتدين رقم الفحص الذي يخضعون له، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “انا و علي بنعمل شوية تحاليل “.

رقص دينا وهند صبري في البحث عن علا يثير الجدل

كانت قد شاركت الراقصة دينا في مسلسل “رحلة البحث عن علا” بدور رقاصة خلال أحداث العمل، الذي عرض على منصة نتفلكس وعرض الفنانة هند صبري، لانتقادات لاذعة وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”، وفي تعليق آخر خلال موقع التغريدات القصيرة تويتر قال:”هند صبري قالت انه اتعرض عليها دور منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز ورفضته”.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.

مسلسل نقل عام

كما شاركت دينا في مسلسل نقل عام بجانب كلا من محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.