انت الان تتابع تفاصيل خبر نشرة أخبار الفن: محسن منصور يطلب الدعاء لوالده بعد نقله للعناية المركزة.. بلاغ للنائب العام ضد فيلم "واحد تاني" لـ أحمد حلمي.. غادة عبد الرازق تظهر بنحافة شديدة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695938/نشرة-أخبار-الفن-محسن-منصور-يطلب-الدعاء-لوالده-بعد-نقله-للعناية-المركزة-بلاغ-للنائب-العام-ضد-فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-غادة-عبد-الرازق-تظهر-بنحافة-شديدة-في-أحدث-ظهور-لها-والجمهور-يعلق

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 6 ابريل، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه وكذلك الحزينة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

والد محسن منصور في العناية المركزة

طلب الفنان محسن منصور الدعاء لوالده بالشفاء العاجل وذلك بعد نقله للعناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التزاصل الإجتماعي فيسبوك، وانهالت عليه سيل من التعليقات داعين الله أن يتم شفاء والده على خير.

وكتب محسن منصور منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان محتواه: دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدًا اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي، وانهالت عليه سيل من التعليقات، حيث قال تعليق: يا رب يطمنك عليه، وتعليق آخر، قال: ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا جميعا، وتعليق قال: الف سلامة عليه.. اللهم انت الشافي المعافي.. أشفيه شفاءا لا يغادر سقما، وعلق الفنان سامح حسين، قائلًا: ألف سلامة عليه ياحبيبي ربنا يشفيه ويعافيه.

بلاغ ضد فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

تم تقديم بلاغ للنائب العام من أحد المحامين ضد فيلم “واحد تاني” الذي حق نجاح كبير، وطالب فيه بتقديم صناع الفيلم إلى المحكمة الجنائية مع منع الفيلم من العرض، وذلك لأنه يروج للشذوذ والإعلان عن منتج دون تقديم جزء من أرباحه للنقابة.

وجاءت تفاصيل البلاغ ضد الفيلم كالتالي:

أن فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج لـ المثلية الجنسية، وذكر المبلغ أن هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا.

وتابع المحامي المقدم للبلاغ أن الفيلم الذي اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرمة ومجرمة وهي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون.

وأردف المحامي ببلاغه، أن قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 294 269 و178 قانون العقوبات، فتلك المواد تعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط.

نحافة غادة عبد الرازق

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث، بعد أخر ظهور لها أثناء رحلتها بإيطاليا، وتعجب الجمهور من نحافتها، كما لم يعرفها البعض من جمهورها حيث بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

وبدأ تعجب الجمهور بعدما نشرت غادة عبد الرازق صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وانهالت على صورها سيل من التعليقات، التي تعجبت من مظهرها النحيف بشكل ملحوظ.

حيث قال تعليق: ما عرفتك والله خاسه أوي، كما دارت معظم التعليقات حول التفاجئ بشكلها الجديد الذي غير ملامحها بصورة كبيرة، كما اعتمدت استايل يزيدها نحافة مما أثار الجدل حولها بشكل كبير.

تحدي بص الحركة دي مع أحمد سعد

أثار الفنان أحمد سعد الجدل مرة أخرى، برقصة جديدة على أنغام أغنية “بص الحركة دي” وهو تحدي أطلقه الفنان أحمد حلمي ترويجًا لفيلمه الجديد “واحد تاني” والتي انتشرت بشكل كبير وتداولها رواد التواصل الإجتماعي.

وشارك أحمد سعد متابعيه بفيديو التحدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وانهالت عليه التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: “حد ياخد منه الموبايل يا جماعة ولا يفصل النت عنه”، وتعليق آخر، قال: “أكيد اللي علمهاله حزلقوم”، وتعليق قال: “سمية الخشاب: الحمد لله هربت بجلدي”، وتعليق قال: “احنا محتاجين حد يفصل النت عن أحمد سعد”.