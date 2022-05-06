انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. صلاة الجمعة تجمع لاعبي الأهلي والزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي لليد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695937/بالصور-صلاة-الجمعة-تجمع-لاعبي-الأهلي-والزمالك-قبل-مواجهة-السوبر-الإفريقي-لليد

أدي لاعبو الأهلي والزمالك لكرة اليد صلاة الجمعة اليوم، بالنجير، قبل بطولة السوبر الإفريقي، فيما حرصوا علي الحديث والنقاش استعداداً للمواجهات القادمة للفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد كاستيلو - أحمد هشام سيسا - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

نتيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.