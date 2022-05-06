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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695936/البرلمان-يستمع-لبيان-وزيرة-التخطيط-عن-مشروع خطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية-الإثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، استماع بيان بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـادية والاجتمـاعية لعــام 2022 / 2023.

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كما تشهد الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

دعم إصلاح التأمين الصحي الشامل

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

كما تنظر الجلسةعدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. أحمد بلال البرلسى، بشأن دعم مستشفيات مدينة المحلة الكبرى بالأجهزة المطلوبة وإصلاح أجهزة التكييف بمستشفى المبرة – محافظة الغربية.

2. منى عبدالله عبدالغنى، بشأن إنشاء وحدة لعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة بنى سويف.

3.حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء مستشفى حميات بمحافظة جنوب سيناء.

4. أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء معهد تمريض بقرية السلام (الكشح سابقًا) مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

5.عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين ابتداءً من نزلة الدائرى حتى عزبة أسما – مركز قليوب – محافظة القليوبية.