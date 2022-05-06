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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695935/بإطلالة-صاخبة-هكذا-قضت-نسرين-طافش-اجازتها-الصيفية-صور

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، خلال قضاء اجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وارتدت فيها ملابس البحر ذات الألوان الصاخبة.

دوت الخليج يرصد لكم صور نسرين طافش خلال اجازتها الصيفية على البحر

نسرين طافش على البحر

ونالت الصور إعجاب متابعيها بشكل كبير، كما حظيت إطلالتها إستحسان الجميع، ومن الجدير بالذكر، أن شاركت نسرين طافش في بطولة مسلسل جوقة عزيزة، بجانب عدد من النجوم مثل سلوم حداد، وسام حنا، أيمن رضا، هبة نور، عدنان أبو الشامات، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، على كريم، غنوة محمود، نورا رحال وآخرين، والعمل من تأليف خلودون قتلان والإخراج لـ تامر اسحق.

ويتناول المسلسل الرمضاني قصة شعبية درامية لا تخلو من المواقف الطريفة، ويعد هذا العمل السبب في اعتذار الفنانة نسرين طافش عن بطولة الموسم الثاني من مسلسل المداح للفنان حمادة هلال الذي تم التنافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

اخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسرحية "كازانوفا" الذي يعد أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاركها في بطولة مسرحية “كازانوفا” كلا من عمرو يوسف، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى حسن الرداد، وسعد الصغير وبدرية طلبة وسليمان عيد، ومحمد طلعت، وياسر الطوبجى، وساندى على، والمسرحية كانت تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

نسرين طافش وطفل "الغزالة رايقة"

ومن الجدير بالذكر، أن أثارت الفنانة نسرين طافش خلال الفترة الماضية تساؤلات الجمهور ومتابعيها بصور الكواليس التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بسبب ارتدائها بدلة رقص في أحد المشاهد، بالإضافة إلى ظهور الطفل محمد أسامة، حيث تساءل المتابعين من خلال خاصية التعليقات، هل سيغني أغنية "الغزالة رايقة" أم يدخل من خلال مسلسل "جوقة عزيزة" عالم التمثيل ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وكشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل ظهور محمد أسامة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة.. في شهر رمضان المبارك".

وتابعت قائلة: "ملاحظة : ما رح يغني الغزالة رايقة في بمسلسل جوقة عزيزة هي كواليس فقط"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للعمل، وكانت قد علقت على صور الكواليس التي نشرتها قائلة: "سعيدة باستضافة الطفل الموهوب محمد أسامة اللي اشتهر بأداء أٔغنية الغزالة رايقة في مسلسل جوقة عزيزة".