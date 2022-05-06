انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. بدء مارثون الامتحانات الأزهرية لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695934/غدا-بدء-مارثون-الامتحانات-الأزهرية-لطلاب-صفوف-النقل-بالمرحلتين-الابتدائية-والإعدادية

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الفصل الداراسي الثاني لصفوف النقل لطلاب الأزهر بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، على مستوى معاهد الجمهورية، حيث يؤدي الامتحان طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادتي القرآن الكريم، والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي الفقه والنحو.

دوت الخليج

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لاستقبال الطلاب، مشددا على كافة القطاعات بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي. 14 طالب في اللجنة الواحدة

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، عدد الطلاب المسموح به داخل كل لجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجان عن 14 طالب في اللجنة الواحدة، وأن تكون هناك مسافة تقدر بمتر مربع بين كل طالب من جميع الاتجاهات، منوهًا بضرورة التزام كل العاملين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية؛ حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي إصابات بفيروس كورونا.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ داخل اللجان الرئيسية في المحافظات المختلفة؛ والتعامل الفوري معها؛ لضمان جودة سير العملية الامتحانية، على أن يرأسها الدكتور سلامة داوود جمعة، رئيس قطاع المعاهد.

ضوابط أداء الامتحانات داخل المعاهد الأزهرية

ونشر قطاع المعاهد مجموعة من التعليمات على رؤساء اللجان؛ لتطبيقها خلال سير العملية الامتحانية والتى تمثلت في التالي:

1 - ضرورة الحضور مبكرًا؛ ليتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من السلامة الصحية للطلاب.

2 - مراعاة الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة، والتباعد أثناء الدخول والخروج.

3- يحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والمعهد غير مسئول عنها في حال فقدانها.

4- ضرورة اصطحاب كل طالب أدواته الشخصية وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب نهائيًا.

5 - يمنع منعًا باتًا اصطحاب أو حمل أي كتب أو مذكرات داخل اللجان.

6 - عدم السماح بالتجمعات الطلابية عقب انتهاء الامتحان، في الممرات أو أمام اللجان أو بالفناء وأمام المعهد.

7 - عدم السماح بتواجد أولياء الأمور أمام البوابات أو بجوار أسوار المعاهد؛ حرصًا على صحة الطلاب، وتيسيرًا لعمليتي الدخول والخروج ومن وإلى المعهد.

8 - من تظهر عليه أية أعراض مرضية فجائية، يقوم بإعلام الملاحظ بلجنته أو أقرب معلم أمامه حال تواجده داخل المبنى؛ لعمل اللازم حفاظًًا عليه وعلى سلامة الجميع.