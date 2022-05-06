الشباب فى قلب حياة كريمة.. أسوان تنتعش (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى مدينة كوم أمبو، تم تطوير مراكز شباب فارس والعتمور قبلى والسلسلة وعزبة على سليمان، أما فى إدفو فيجرى إنشاء مركز شباب هيكل بالقنان وكوم الأمير بتكلفة 6 ملايين جنيه. وتتراوح نسب التنفيذ ما بين 28% إلى 80% بالتوازى مع أعمال المشروعات الأخرى، فيما تم الانتهاء من 239 مشروعا للمبادرة تخدم 116 قرية و380 نجعا.

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