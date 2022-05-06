تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمدن الشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وفى هذا الإطار، تواصل رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة واشتملت الأعمال على مناطق "المنشية - انقيزه - منيه المكرم - الساحه الشعبيه - كفر البلاسى - أحمد حلمى"، وشملت العديد من شوارع المدينة "أسفل مزلقان الهويس - صبحى المنيسى - الجلاء - ترعة المنيا - الإنتاج - المشروع - الجمهورية - السيد حسين - نصر الله - جمال عبد الناصر - بورسعيد - الجوازات - الجزاراين".

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة وذلك بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظة وشارع النقراشى وشارع الجيش وشارع فاروق ومازال العمل مستمرا فى رفع القمامة من مختلف قطاعات الحى على مدار النهار والليل من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى حى أول الزقازيق.

وتم رفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميرة، ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة رفع القمامة وتنظيف شوارع المدينة ونقلها إلى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة منيا القمح لخلق جو صحى وبيئى نظيف للمواطنين.