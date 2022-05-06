محافظ أسوان: تطبيق عين المواطن يحقق 100% فى الاستجابة للشكاوى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن تطبيق المنظومة الإلكترونية "عين المواطن"، ضمن مشروع التحول الرقمى ساهم فى تحقيق نسبة 100% فى الاستجابة للشكاوى الواردة عبر التطبيق وحلها بالكامل، بإجمالى 354 شكوى متنوعة، ما بين مخالفات للنظافة ورفع للإشغالات.





وشدد المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - على التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضا توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن ذلك تواكب مع ما تحققه منظومة الشكاوى الحكومية الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتى وصلت العام الماضى إلى نسبة 100 % بإجمالى 1265 شكوى تم الاستجابة لها على مستوى محافظة أسوان، ومبادرة "صوتك مسموع" والتى تساهم أيضا فى التفاعل السريع مع الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن المواطن شريك أساسى فى تحويل التطبيقات المختلفة إلى واقع ملموس للإسراع من التدخلات المطلوبة لحل المشاكل المتعلقة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات وغيرها من المشاكل الأخرى التى تعبر عن نبض الشارع الأسوانى، وذلك من خلال التفاعل مع تطبيق عين المواطن، أو منظومة الشكاوى الحكومية أو غيرها من التطبيقات الأخرى وإرسال المخالفات مصورة للعمل على رفعها وإزالتها على الوجه الأكمل.