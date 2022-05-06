جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توفير جميع سبل الدعم والرعاية لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، مكلفا جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالاهتمام برفع كفاءة جميع المناطق المحيطة بالأماكن السياحية على مستوى المحافظة، لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعروس للبحر المتوسط أمام زائريها خصوصًا خلال أيام الأعياد.





وفى هذا الصدد، أكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أن قلعة قايتباى استقبلت خلال أيام عيد الفطر المبارك ما يقرب من 23 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بعبق التاريخ بين جنبات الأثر الإسلامى، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية لدعم ملف الآثار. وأضاف متولى، أن قلعة قايتباى من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة على مستوى محافظات الوجه البحرى وأحد أهم المعالم الإسلامية بمصر، ولذا فهى تعد القبلة الأولى لكل الزائرين من جميع المحافظات. وأشار إلى أن أسعار التذاكر لدخول القلعة هى 30 جنيها للمصرى و10 جنيهات للطالب المصرى، وتبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيها، أما للطالب الأجنبى تبلغ 30 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 23 ألف شخص زاروا قلعة قايتباى خلال عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.