مستشار الرئيس للتخطيط يتفقد محطة المعالجة البيولوجية للصرف فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، يرافقه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بمحطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعى، وتعمل المحطة على معالجة المياه الملوثة الناتجة من المشروعات البترولية وحقول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، حيث يتم نقل هذه المياه من مصادرها المختلفة الملاصقة للمشروع إلى موقع المشروع بواسطة شاحنات نقل السوائل التابعة لشركات إنتاج الغاز.





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