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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695930/رابطة-الأندية-توصي-اتحاد-الكرة-بعدم-الموافقة-على-قيد-أي-مدير-فني-جديد-تفاصيل

قدمت رابطة الأندية، اليوم الجمعة، توصية للاتحاد المصري لكرة القدم بعدم الموافقة على قيد أي مدير فني جديد لأي نادٍ سبق له العمل في فريق آخر خلال الموسم نفسه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

الأهلي 33 نقطة

فيوتشر 32 نقطة

سموحة 27 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

طلائع الجيش 22 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 18 نقطة

الجونة 17 نقطة

المقاولون العرب 16 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاطة.