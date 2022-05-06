انت الان تتابع تفاصيل خبر مائل للحرارة نهارا.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا السبت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695929/مائل-للحرارة-نهارا-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدًا السبت 7 مايو 2022، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدا السبت

كما توقعت الهيئة تكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كذلك شبورة مائية يصاحبها نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون حالة الجو من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج به من 1 متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، في المحافظات: الكبرى والصغرى القاهرة 28 17 الإسكندرية 26 17 وداي النطرون 26 16 طنطا 25 16 شبين الكوم 27 17 دمنهور 26 17 بلطيم 24 18 مرسى مطروح 23 16 السلوم 25 15 سيوة 30 14 بور سعيد 24 17 دمياط 24 18 الزقازيق 27 18 المنصورة 26 17 الإسماعيلية 28 16 السويس 28 17 العريش 24 16 رفح 23 16 رأس سدر 28 16 نوبيع 28 18 طابا 29 16 سانت كاترين 24 11 شرم الشيخ 32 21 الغردقة 31 20 الفيوم 30 18 بني سويف 30 18 المنيا 31 19 أسيوط 32 19 سوهاج 33 19 قنا 33 20 الأقصر 34 20 أسوان 35 21 إدفو 34 20 الوادي الجديد 34 20 حلايب 30 19