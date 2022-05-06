انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم 2 على يوتيوب.. تراك "برر برر" لـ مروان بابلو وأبو الأنوار يتصدر التريند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695926/رقم-2-على-يوتيوب-تراك-برر-برر-لـ-مروان-بابلو-وأبو-الأنوار-يتصدر-التريند

تصدر تراك “برر برر” لـ مروان بابلو وأبو الأنوار التريند وذلك بعد طرحه بيوم واحد فقط، والذي حقق نصف مليون مشاهدة كما أخذ المركز الثاني على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحظى بردود فعل إيجابية.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق تراك “برر برر” لـ مروان بابلو وأبو الأنوار تريند رقم 2 على يوتيوب

تراك “برر برر” لمروان بابلو وأبو الأنوار

وتم طرح التراك يوم 5 مايو، وحتى الآن حقق مشاهدات عالية وصلت إلى 446 ألف مشاهدة، كما نال التراك إعجاب محبي مروان بابلو وأبو الأنوار بشكل كبير نظرًا لنظامهم المميز في عالم الراب.

وجاءت كلمات تراك “برر برر” كالتالي:

Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Oouuuu Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Oooouuuu

اه ايه الكلام و ايه النظام خبطت في العربيه برجلي كسرت الاكصدام بس بسأل ب احترام هو اسم الاكصدام جي من كلمه صدام ؟

اصل في تسأولات مش لاقيلها مسببات مفيش هيل ده انت كات بس انا فوق صايع فشخ في الاسكيمات اللي بات يا زميلي مات عامل حفلة في الاستاد هغني جول

هغني جول انا و سانتا الBun زي التاندا ميفرقليش الساندة بشوط

الهيد من الهولاندا ‏Forever Wakanda الدنيا دي بتعاندك فا فوق

ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده اوه اوه

أغاني الراب في إعلانات رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن شاهدنا العديد من الأغاني الراب التي شاركت في الموسم الرمضاني، سواء التي تم طرحها في حلقات المسلسل نفسه، والتي كانت في إعلانات، بالإضافة لتترات البداية والنهاية للمسلسلات، كما ظهرت العديد من الأغاني بشكل شخص يسمعها في المسلسل.

وجاء على رأس الإعلانات، إعلان CARINA التي غنته بيري وكان من كلمات أبو الأنوار، ومزيكا ليل بابا وظهرت فيه مع الفنانة نيللي كريم.

وإعلان MNHD الذي ظهر فيه أبو الأنوار مع أحمد السقا وحميد الشاعري وهند صبري وليلى زاهر وسيمون.

وإعلان يونيون آير وكان من غناء وكلمات أبو الأنوار، ومزيكا ليل بابا وظهر فيه مع غادة عادل.

وإعلان ڤاليو الذ غناه ويجز وظهر فيه بالعديد من الشخصيات، بالإضافة إلى ظهور أغنية البخت لـ ويجز في أحد حلقات مسلسل سوتس بالعربي.

وإعلان بافلو برجر من غناء شاهين، كما غنا تتر مسلسل مين قال.

وأخيرًا، إعلان بنك القاهرة لمروان موسى.

تراكات الراب في مسلسلات رمضان 2022

أما بالنسبة لتراكات الراب في المسلسلات، فتعاون زياد النوبي والسيد عجمي وهيثم سعيد في غناء تتر مسلسل شغل عالي.

وتراك هرازيك لعفرتو مع عمرو سعد من مسلسل توبه الذي حقق نجاح كبير.

وتراك كنترول الذي ظهر في مسلسل بيت الشدة من بطولة وفاء عامر.

كما ظهر تراك قطر الحياة للرابر أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي6 والذي حقق ضجة واسعة وتصدرت هذه الحلقة التريند لأيام متواصلة.